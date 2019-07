Guarequena Gutiérrez solicitó al Gobierno "flexibilizar" requisitos para que venezolanos ingresen a Chile

17:25 "Tenemos que visibilizar que los venezolanos no tenemos acceso a un pasaporte", comentó la representante de Juan Guaidó en el territorio nacional.

"Hay una crisis con los pasaportes", aseguró la representante de Juan Guaidó en Chile, Guarequena Gutiérrez, refiriéndose a las nuevas condiciones que deben cumplir los ciudadanos venezolanos para ingresar a Chile.

En este sentido, en medio de una ceremonia para conmemorar la independencia del país caribeño, hizo un llamado a las autoridades nacionales a que se deben “flexibilizar” los requisitos y que puedan aceptarse los documentos emitidos antes del 2013.

"Desde nuestra representación diplomática no podemos decir a otra nación qué es lo que debe o no hacer. Pero tenemos que visibilizar que los venezolanos no tenemos acceso a un pasaporte", dijo, haciendo alusión al denominado "visado consular de turismo" que se debe tramitar desde el 22 de junio para entrar a Chile.

Asimismo, Gutiérrez se refirió al informe confeccionado por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

"Es la alta comisionada quien está dando fe de lo que vio en Venezuela y de lo que viene tiempo recogiendo allí (…) de la escasez de alimentos y de medicamentos que además cuando se consiguen son extremadamente caros para un salario que no alcanza los 7 dólares mensuales”, recalcó.