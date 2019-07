Movilh denunció ataque lesbofóbico a una joven de 20 años por parte de dos mujeres en Las Condes

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció hoy un ataque a una joven de 20 años, Martina Vercelinno, por parte de dos personas homofóbicas en Las Condes.

"Me agarraron me pegaron en el ojo, labio y me rasguñaron con piedras en el brazo, todo pasó muy rápido y no pude reaccionar (..) Es una pena enorme que aún sigan pasando estas cosas, no entiendo como no se dan cuenta que somos personas igual y no le hacemos daño a nadie”, dijo la víctima.

Daniela Andrade, vocera del Movilh aclaró que las agresoras fueron dos mujeres que cubrieron sus rostros. "Los hechos ocurrieron el pasado miércoles en un plaza cercana a la Escuela Militar. Con anterioridad la joven ya había advertido que se sentía observada (...) expresamos toda nuestra solidaridad a Martina y llamamos a cesar con estos abusos", indicó.

La vocera de la agrupación dijo que el municipio se encuentra en conocimiento del hecho y que se espera se conozca la identidad de las agresoras, y que la víctima reciba la ayuda legal y psicológica necesaria.

El Movilh precisó que en 2019 han ocurrido 28 ataques físicos a personas LGBTI y dijo que "es una cifra alarmante que refuerza la necesidad de reformar la Ley Zamudio para que efectivamente las víctimas alcancen justicia".