Obesidad en Chile genera gastos en salud por US$ 1.600 millones

Un estudio del Ministerio de Salud estimó que la obesidad, considerando gastos médicos que no existirían si el paciente no padeciera dicha enfermedad, genera un costo al sector salud anual de US$ 1.691 millones.

La estimación del informe, que consignó este lunes el diario "El Mercurio", representa el 6,7% del gasto total en salud.

Además, no incluyó los costos indirectos asociados a las pérdidas de productividad por mortalidad prematura y ausentismo laboral.

Si el sobrepeso sigue aumentando a una tasa promedio anual de 6,3%, como lo ha hecho entre 2009 y 2016, el costo adicional por año para la red de atención será entre US$ 68 millones y US$ 106 millones, indica el estudio.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, comentó que "sólo los costos directos de la obesidad equivalen a cuatro años de financiamiento de la Ley Ricarte Soto, a cuatro hospitales de mediana complejidad, a cuatro años de tratamiento antirretroviales para personas con VIH... Ese es el impacto en Chile".

Como una medida para reforzar el combate contra la obesidad, la autoridad sanitaria anunció que "estamos ad portas de sacar el Plan Nacional de Obesidad", una iniciativa gubernamental que se ha trabajado durante más de un año y cuyo objetivo es disminuir la obesidad en los niños y mujeres.

El Plan Nacional de Obesidad sería implementado antes de agosto.