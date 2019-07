Profesor José Maza: "Chile saldrá del subdesarrollo cuando los 18 millones de chilenos tengan la cabeza bien amoblada"

El popular astrónomo y autor, José Maza, estuvo en el matinal Bienvenidos de Canal 13 donde mantuvo sus críticas al paro docente que ya va en su sexta semana de movilización.

"La educación no ha sido prioridad para el gobierno de chile, nunca", comentó Maza quien ha sido un opositor al paro docente que lidera Mario Aguilar.

"Me duele muchísimo la educación pública. Chile va a salir del subdesarrollo cuando los 18 millones de personas en Chile tengan la cabeza bien amoblada. Y esos 18 millones sepan pensar. No me sirven 60 o 120 colegios bicentenarios quiero 12 mil colegios bicentenarios, de calidad y los profesores son fundamentales", comentó.

"Lo que dije me salió muy de adentro y me temo que esta huelga va a durar 8 semanas y no van a conseguir nada. Salvo, que la educación pública va a ser mas débil el próximo año", anunció.

Maza no dudo en dar hasta ejemplos de su vaticinio cuando Martín Cárcamo le pidió que explicara más sus dichos. "Porque si yo soy papá y mi hijo va a una escuela pública y en 8 semanas me tuvieron con un lío terrible, que dónde pongo los niños, quién los cuida , el año que viene los pongo en un colegio privado subvencionado", reflexionó.

Cuando Cárcamo le dijo que todo se negocia y que si los docentes no hacen sus demandas ahora, este tema se repetiría el 2020, Maza fue claro. "La deuda histórica es del año 81', tú crees que ahora los astros se alinearon para que te den la plata? No poh´".

Finalmente, el académico explicó que apoya el fondo,pero no la forma. " Si los profesores marchan todo el día sábado y domingo y los lunes a viernes están en los colegios enseñando mejor que antes. Yo marcho con ellos. Pero si paralizan la educaicon solamente se están disparando en los pies.