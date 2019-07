Sifup regaló láminas a niño que dibujó a Arturo Vidal porque no tenía dinero para completar álbum

Durante la jornada de este martes se viralizó la historia de un niño que al no tener dinero para comprar las láminas del álbum de la Copa América decidió dibujarlas.

Fue su madre, quien publicó la anécdota en su cuenta de Twitter junto a una foto donde aparece Arturo Vidal, imitando una lámina original.

"A mi gordito le regalaron un album de fútbol y me preguntó si podía comprarle las láminas, le expliqué que estando cesante había gastos que no podía hacer y él que es tan adorable ni insistió, hoy me encuentro con esto, quiero llorar!", escribió la mujer.

Tanto se replicó la historia, que llegó a oídos del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup), quienes junto a Panini, decidieron regalarle al niño todas las láminas del álbum y además llegaron hasta su casa con la Copa América, permitiendo que el pequeño hincha se fotografiara con ella.

“Cómo no emocionarse con la historia de Ignacio. Junto a Panini cumplimos el sueño de esta hermosa familia, y este pequeño ya tiene álbum completo y foto con la Copa América”, precisaron en la cuenta del Sifup.