Colegio Médico por salida de Castillo: “La frase es decepcionante (…) pareciera que fueran autoridades que son indolentes”

11:28 La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, celebró la salida de Luis Castillo desde el Minsal y denunció “transgresiones a la ética”, “mal trato” y pago de “favores políticos” en varios nombramientos de la ex autoridad.

“Nuestro colegio venía hace tiempo esperando la salida del subsecretario (Luis Castillo), no solamente por el tema del caso Frei sino también por este bloqueo político que enlentecía la cartera y también particularmente con algunos conflictos gremiales donde habíamos visto que el subsecretario había tenido una actitud muy nefasta contra otros colegas que eran partidarios del gobierno, que habían asumido cargos por Alta Dirección Pública (ADP) particularmente en las regiones de Chillán, de Copiapó y también un problema con un interventor en Rancagua, que nos mantenía muy tensionados. Pero obviamente para poder facilitar su salida nuestra solicitud pública no fue (aceptada) y esperamos que este cambio, a pesar de que llega tarde, ojalá sea muy bueno para la cartera de Salud”.

Así reaccionó la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, a la renuncia conocida ayer del subsecretario Castillo al cargo, luego de decir que en los consultorios las personas “no solamente van al médico, sino que es un elemento social, de reunión social”.

En entrevista con Radio Universo, la dirigente señaló que “tengo la sensación de que él al sentirse un poco débil por las críticas políticas que habían llegado de la DC fue intentando llegar a acuerdos con distintos parlamentarios en las zonas haciendo esta suerte de favores políticos para poner (a personas) en los cargos directivos (…) y son acciones que por lo menos en salud no estamos tan acostumbrados”.

“Pero más allá de hablar de Luis Castillo hoy, en lo que hay que concentrarse es en cuáles eran las actitudes que por lo menos en la actualidad y desde la comunidad médica, nosotros vemos con malos ojos que son todas las transgresiones a la ética. Toda esta utilización de las posiciones de gobierno para beneficio tanto de las personas que uno quiere posicionar en algún lado a pesar de que no tengan los CV más adecuados, como también poder tener una gestión que comprenda que no hay soluciones automáticas sino que hay soluciones en Salud que son de Estado, de largo aliento”, dijo.

Siches agregó que: “Hemos tenido distintas acusaciones por colegas no de oposición, sino que partidarios del gobierno, nombrados por ADP dentro de esta administración y que al pasar del tiempo tuvieron que vivir mal tratos por parte del subsecretario. Hay acusaciones, procesos legales que están en curso, pero que hablan de una actitud que no es la que esperábamos de una autoridad de tal magnitud como también en lo que tiene que ver con cuestionamientos en el caso Frei. No con el magnicidio propiamente tal, sino que con esta ocultación de datos que se hace a la familia”.

“Y también de alguien que no produce consenso en una cartera tan relevante como la nuestra es algo que enlentece” apuntó Siches, señalando directrices erráticas y problemas como lo ocurrido con las vacunas de influenza.

Consultada si hay cuoteo en Salud, respondió: “como en todos los sectores, pero Salud siempre es una agenda muy vistosa que puede permitir hacer estos anuncios que muchas veces pueden terminar siendo ser muy llamativos para la población y que efectivamente es un elemento que puede ser muy relevante al momento de hacer balances electorales y por lo mismo, cada uno de los sectores que forman parte del gobierno espera tener un rol protagónico”.

Ante la frase del ministro, Siches dijo que “la frase es decepcionante en el sentido que pareciera que fueran autoridades que son indolentes y que no tienen mucho conocimiento de cuál es la realidad que se vive en los Cesfam del país. La realidad es que todavía tenemos población que tiene que llegar muy temprano para solicitar horas con este frío”. Agregó que “tenemos alguna población que son de los primeros anillos de los consultorios pero nuestro sistema no está pensando para atender a toda la población Fonasa, sino que a quiénes tienen el tiempo y la paciencia para someterse a los sistemas que tenemos que son bastante adversos”.