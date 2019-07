Madre mandó a hacer una torta de Moana para su hija y le llegó una de marihuana

Kensli Taylor cumplía 25 años y como la joven estadounidense es fanátoca de Moana, su madre decidió mandar a hacer una torta con la imagen de la princesa de Disney. La sorpresa fue, finalmente, para la madre al ir a retirar el pastel, pues tenía una hoja de marihuana junto a un personaje de My Little Pony fumando.

"No he tenido la oportunidad de contarles sobre mi experiencia este fin de semana con mi pastel de cumpleaños. Mi mamá llamó para pedir un pastel y les dijo que yo amaba mucho a Moana (porque realmente la amo). Bueno, no hay necesidad de decir que ellos pensaron que mi mamá había dicho marihuana. Aun así, el pastel estaba bueno".