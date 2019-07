Médico fabricó Alma y busca convertirlo un set oficial de Lego

“Ya una vez saqué 10 mil. Fue con el Beagle, el barco inglés en que navegó el naturalista Charles Darwin. Llegué a la comisión, donde hacen un dictamen de acuerdo a la ‘marketeabilidad’ del set. Me felicitaron pero hasta ahí llegué. Alma tiene muchas más chances. Es muy universal, muy científico y muy educativo, estimula a saber qué es un agujero negro, qué es una estrella, un radiotelescopio, qué son las ondas, por qué una parabólica las capta… hay tantas preguntas que uno se puede hacer”, dice.

“Yo nunca tuve Legos en mi infancia, pero después que le construí la nave a mi hijo me entusiasmé. Me di cuenta que se podían construir cosas lindas”, explica Peña.

En cinco años su set incluye navíos, animales, exploradores y edificios chilenos. Destaca la Torre Entel, el Estadio Nacional, el Costanera Center, el Palacio La Moneda y el Arco de la U. de Concepción. ( Ver galería

Es que si voy a construir algo propio quiero que sea chileno. Podría hacer el Golden Gate de San Francisco, ¿pero cuántos chilenos han estado ahí? Es mucho más satisfactorio hacer cosas que nadie más haya hecho.

¿Cuál es tu método?

Lo primero es investigar en internet a ver si existen planos arquitectónicos, diagramas de elevación, ver las dimensiones exactas, ancho, alto, las proporciones. Después busco fotos aéreas en Google Earth, que me permiten ver los detalles no visibles desde el piso. En Google Street View veo las fotos de la calle. Hago una visita a terreno para ver los detalles del entorno y de la fachada. Por ejemplo, con la Torre Entel di vueltas alrededor, me fijé en las posiciones de las luminarias, en las bajadas del Metro, los árboles, los paraderos. Generalmente investigo uno o dos semanas.

¿Y cuánto tardas en una obra?

Va a depender de cuántas piezas sean y el tipo de piezas. Si las tengo todas en general lo hago como en un fin de semana. Lo primero es trasladar a la mente el objeto que uno quiere construir. Cuando ya tengo un modelo mental claro y detallado es muy sencillo encontrar mentalmente las piezas que necesito. Pero te puedes encontrar en el camino con que, por ejemplo, para construir la Torre Entel necesitas 2.500 piezas transparentes azules y no las tienes, entonces hay que encargarlas y eso demora.

No, nunca había construido cosas diseñadas por mí, y tampoco es que me haya salido una capacidad innata. Fue un proceso, partí construyendo cosas sencillas, con pocas piezas, no muy imaginativas ni originales, pero fui subiendo la dificultad en la medida que adquiría más soltura. Probablemente tenía un poco de dedos pa’l piano, pero fue un aprendizaje gradual.

¿Cualquier persona puede?

Cualquier persona que se dedique, que tenga el tiempo y que tenga el orden suficiente puede construir cosas originales con Lego.

Tengo una pequeña bodega en mi casa y la tengo llena de estas cosas. Las tengo en cajas de cartón corrugado para que no se llenen de polvo. Los tengo armados. También los llevo a exposiciones. Por ejemplo, ahora tengo unas en el Lego Fun Fest en Espacio Riesco y en el Planetario. El año pasado hice una exposición en la Estación Mapocho con prácticamente todo lo que tengo.

Se sorprenden, porque no creen que eso lo pueda construir alguien con su propia iniciativa. Que te digan que están lindos, que es admirable, alienta a seguir construyendo cosas y a tomar desafíos cada vez más difíciles, porque la idea es construir algo que nadie crea que se pueda construir. Cuando la gente ve, por ejemplo el Estadio Nacional, no lo puede creer porque lo reconoce, les toma fotografías, me pregunta cosas. Es una sensación súper chora, con eso el corazón queda llenito.

Todos los días, ja, ja, porque donde guardábamos las bicicletas se transformó en bodega para guardar modelos de Lego, entonces las bicicletas quedaron como a mitad del pasillo. Ya no hay espacio para guardar la ropa de invierno… es un drama, je, je. En fin, llegado el momento voy tener que contratar una de esas minibodegas.

Se sorprenden, pero yo pienso que deben creer que estoy medio loco, je, je. Se sorprenden de que uno tenga tiempo para esto.