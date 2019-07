Defensora de la niñez por crisis en frontera norte: “Los niños no pueden seguir esperando”

“La situación que enfrentamos como país tiene que ver con una crisis que ya deja de ser una crisis migratoria en relación con las personas venezolanas y se transforma en una crisis humanitaria, no hay ninguna duda. Eso amerita establecer análisis y definiciones que distan de un análisis estricto en términos de una crisis migratoria únicamente. (…) Y cuando esa situación de crisis humanitaria afecta a niños, niñas y adolescentes (NNA) es algo que con mayor razón nos debe preocupar y llamar a ocuparnos de manera adecuada”, señaló esta mañana la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, sobre la situación que se vive en el consulado de Tacna y el paso Chacalluta.

“Hay más de 4 millones de venezolanos que han salido de Venezuela y se plantea, además, que entre el 2019 y el 2020 podrían salir dos millones más. Esta es una situación que no se va a detener”, dijo en entrevista con Radio Universo. Frente a la decisión del gobierno de exigir una visa consular, dijo que “en caso de crisis humanitaria tiene que plantearse desde una perspectiva que facilite y no que entorpezca la posibilidad de reconocer la condición de refugio, nuestra legislación es bastante clara en esa materia”. Muñoz también señaló que es importante ver si las exigencias que se están imponiendo son atendibles desde lo que ellos pueden llegar a cumplir en atención a la dictadura que están viviendo en su país y alertó que “siguen manteniéndose a la intemperie más de 300 NNA en condiciones que evidentemente infringen su situación vital”.

“El comité de los Derechos del Niño, la convención y por tanto es norma interna (…) involucra la necesidad de que el Estado garantice y responda al interés superior del niño de manera primordial y desde ahí hacemos el llamado (…) de que esta consideración primordial no puede dejarse de lado y desde allí es un llamado de atención inmediato porque los niños no pueden seguir esperando”.

Agregó que desde la Defensoría no desconocen las acciones que se han seguido, pero que siguen habiendo muchísimos niños. También apuntó una incoherencia de parte del gobierno al negar los asilos y no permitir que los venezolanos ingresen como turistas. “Ahí hay como una incoherencia pues parto de la base que hay una dictadura, que quieren quedarse pues huyen de la dictadura de Maduro, parto de la base de que hay una crisis en Venezuela.

“Lo he planteado desde que asumí, que cuando hablamos de los niños hablamos de todos los NNA. No podemos hacer selecciones conforme a los niños que nos parecen más fáciles, comillas, de defender y no podemos discriminar como país bajo ninguna perspectiva. Esa es una prohibición expresa, mandatada no sólo por la convención sino también en otros instrumentos internacionales que ha ratificado Chile”, agregó Muñoz sobre la urgencia de atender a los niños migrantes. “No puedes discriminar por nacionalidad, por etnia, por raza, por ninguna condición efectivamente que tengan los NNA. Es un tema que no sólo llama a una profunda reflexión sino que también a acciones concretas específicas que hoy resuelvan una situación que no se va a detener. Pensar que la situación que se está produciendo en la frontera norte es algo que se ha producido en el tiempo no es real. Las personas siguen ahí, siguen las carpas (…) en el fondo de qué hablamos cuando hablamos de un país que participó en esta acción desplegada en Cúcuta con una claridad meridiana de parte de nuestro Presidente en términos de ‘nuestro país estará abierto a recibir a quiénes sufren de la dictadura de Maduro’. Bueno es hora que eso se haga realidad como se ha hecho en muchos casos de NNA pero hay muchos otros que siguen esperando“.

Sobre la comparación entre lo que ocurre en Chacalluta y las políticas de Donald Trump realizada el lunes en el Congreso en medio de una comisión, Muñoz señaló que “espero que no lleguemos las condiciones que ha realizado ese Presidente, estas rejas y jaulas para los niños peor que animales. Pero acá lo cierto es que yo sé que molestó en esa instancia al ministro, (…) pero también se han extrapolado argumentos desde Interior de parte de quienes asesoran al ministro diciendo que si dejamos entrar vamos a permitir entrar a gente como el Chapo Guzmán, entonces en el fondo también es perdón acá no estamos hablando de esa situación. Pongamos en perspectiva estas situaciones”.

Muñoz también aprovechó la oportunidad para responder a la intendenta Karla Rubilar. "El otro día se decía en un programa de TV que los niños, niñas y adolescentes (NNA) tenían una ley de derechos y una ley de deberes y quiero contestar esa frase y decir que eso no es verdad", partió diciendo la Defensora de la Niñez en relación a las palabras de la intendenta quien dijo que los niños tienen derechos y deberes. "Yo lamento que en Estado Nacional nadie le haya contrapreguntado y eso también es una invitación a ejercer el rol para prepararse mejor en relación con la situación de NNA porque los derechos no son condicionados y desde ahí es importante tenerlo presente porque el actuar institucional de cualquier autoridad pública tiene que partir de la base que está planteado para garantizar el ejercicio de los derechos y no para restringirlos ni verbalmente ni discursivamente ni menos en sus acciones diarias en razón de su rol institucional".