Pettersen apuntó contra Jorge Hans: "Es una persona que no tiene sentimientos"

Luis Pettersen, la pareja de la joven que estuvo desaparecida por cerca de 500 días, y apareció muerta en una bodega de Conchalí, criticó duramente en el matinal de Canal 13 al periodista Jorge Hans, con quien tuvo un cruce de palabras en el programa "Mentiras Verdaderas".

Pettersen encaró al profesional y le dijo que "me atacó varias veces en medios de televisión" y le recordó que lo consideraba uno de los sospechosos de la desaparición de Maciel. A ello, Hans respondió que su posición en ese entonces le parecía "lógica". Cuando la pareja de la joven lo increpó por cuestionar su forma de vida, y le dijo "yo tampoco sé como vive usted en su casa", el periodista replicó con "a mí no se me ha perdido mi pareja, ni estoy involucrado en un caso como el tuyo".

En Bienvenidos, la pareja de la fallecida joven dijo del profesional que "es una persona que no tiene sentimientos". "Me cuestionó de dónde sacaba mi dinero. Me cuestionó de dónde sacaba dinero para comprarle las cosas a Fernanda. Él quería meter el dedo en la herida. Es una persona cochina y que no tiene criterio" añadió.

"Habló de mi pareja, casi diciendo como 'la perdiste no más'. Yo la conocí así. Yo era feliz con ella. Era la madre de mi hijo. No la tengo por qué crucificar" añadió Pettersen.