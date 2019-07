Sobreseyeron parcialmente a fiscales Arias, Moya y Allendes por filtración en el caso Caval

Los fiscales Sergio Moya, Emiliano Arias y Marcia Allendes fueron sobreseídos parcialmente en la causa por eventual violación del secreto de la investigación, presentada por el hijo de la ex presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, a raíz de la actuación de los persecutores en el denominado Caso Caval, informó radio Cooperativa

El ex director sociocultural de La Moneda apuntó contra los investigadores por una serie de hechos, que incluían la publicación de sus honorarios y de fotografías personales en un medio de comunicación. Además, los ex fiscales son indagados por la revelación del testimonio del ex socio de Caval, Mauricio Valero y, de la declaración de la ex jefa de gabinete de la presidenta Bachelet, Ana Lya Uriarte.

El sobreseimiento apuntó esta vez sólo al tema de las boletas de honorarios de Dávalos, las que fueron reveladas por un medio de comunicación en 2017.

El tribunal desestimó la acusación, aludiendo a que se trata de información que puede ser obtenida mediante el Servicio de Impuestos Internos.