Comunidad migrante marchó en Santiago en apoyo a venezolanos varados en Chacalluta

Durante la mañana de este domingo, un grupo de ciudadanos migrantes marcharon por el centro de Santiago, en rechazo a la política migratoria del Gobierno y en apoyo a los ciudadanos venezolanos que se encuentran en la frontera norte, y que intentan ingresar al país.

Rodolfo Noriega, dirigente la Coordinadora Nacional de Migrantes, sostuvo que “queremos dejar el mensaje de que hemos venido a residir a este país, pero queremos hacerlo de forma regular. Se establecieron restricciones y limitaciones para poder residir, por trámites burocráticos y requisitos que no se pueden cumplir”, dijo.

Además, manifestó críticas a las políticas que se han anunciado desde el Ejecutivo, señalando que “el señor Álvaro Bellolio (Jefe del Departamento de Extranjería y Migración) es un funcionario, no una autoridad, y se atreve a decir de que no van a haber más inscripciones. Yo no sé si él maneja la política migratoria o es el ministro Chadwick el encargado. Si hay ceguera de parte del Gobierno, de no entender que es necesaria la regularización migratoria, lo que le van a hacer es un daño al país”, dijo, según informa Radio Universidad de Chile.

La crítica es en el marco de la prórroga para estampar sus visas a quienes no lo hayan hecho en el proceso de regularización extraordinaria que realizó el Gobierno, tras la cual se iniciarán órdenes de expulsión para aquellos que no tengan sus documentos regularizados.

Si bien el plazo se extendió por 90 días, es solo para aquellos ciudadanos extranjeros ya inscritos en el proceso de Regulación Extraordinario y cuyas citas hayan sido programadas con fecha posterior al 22 de julio.