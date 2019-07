Conozca los peligros de usar apps para espiar a la pareja y sepa detectar si lo están controlando

Hace unos días se dio a conocer que Google Play Store retiró de su catálogo siete aplicaciones que sus usuarios descargaban con el fin de espiar a sus hijos, empleados y, principalmente, parejas. Algunas servían para monitorear la localización del dueño (a) de un determinado smartphone, mientras otras permitían acceder al contenido de los mensajes que enviaba y recibía, e incluso al historial de llamadas del dispositivo.



Se trata de las apps Track Employees Check Work Phone Online Spy Free, Spy Kids Tracker, Phone Cell Tracker, Mobile Tracking, Spy Tracker, SMS Tracker y Employee Work Spy.



No obstante, éstas están lejos de ser las únicas aplicaciones que se utilizan con el objetivo de controlar a la pareja o descubrir presuntas infidelidades. Lo cierto es que este tipo de programas abundan y gran cantidad de los mismos derechamente se promocionan como apps para espiar a la pareja, mostrándolas como la solución absoluta para la desconfianza en este tipo de relaciones.



Respecto de por qué sólo siete aplicaciones salieron de la Google Play Store pese a que la oferta es mucho mayor, el académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor, Claudio Casado, explicó a hoyxhoy que ha de ser porque son las que "han tenido más reportes de la comunidad de que son invasivas a la privacidad".



Añadió que generalmente este tipo de apps se relacionan más con Android que con Apple, debido a que Apple examina las aplicaciones antes de añadirlas a la App Store, para asegurarse de que cumplen con las condiciones y cláusulas exigidas por la marca. Sin embargo, la realidad en la Google Play Store es otra: todas las aplicaciones pueden subirse en primera instancia, pero se van retirando a medida que van sumando quejas por parte de los usuarios.



Además, "hay una gran diferencia en cómo gestionan las tiendas de aplicaciones Google y Apple. Si se quiere lanzar una app para ambos -Google y Apple- hay que hacer dos desarrollos, ya que tienen su propio lenguaje, su propia estructura. Entonces, si bien es la misma aplicación, son dos desarrollos distintos. Por eso algunas están sólo para Android y otras sólo para Apple". Y por lo mencionado con anterioridad, parece menos arriesgado y más sencillo crear para Google, sobre todo si se busca crear un programa malicioso o atentar contra la privacidad.



Peligros de estas apps

El experto en tecnología, Nicolás Symmes, aseguró que "hoy en día la privacidad es un tema complejo que se hace indispensable entendiendo la magnitud de los problemas que conlleva. Lo hemos visto en series de televisión, en noticieros, etc. Por lo tanto, el tema debería ser completo y eliminarse todo lo que -vulnerando la privacidad- está disponible actualmente en las tiendas de los sistemas operativos".



Según Symmes, estos métodos de "espionaje generalmente funcionan con una app que se instala en el celular de la persona a quien se quiere espiar y desde nuestro teléfono bajamos otra app que nos permite ir mirando lo que hace la otra persona. Con eso es difícil que se sepa que la estamos mirando".



No obstante, afirmó que es posible enterarse si se está siendo víctima de violación de la privacidad. "Cuando las apps quedan escondidas en el celular es posible encontrarlas entrando a la sección de batería y ver las apps que se tienen instaladas y cuánto gastan. Ahí, sí o sí se puede ver todo lo que está instalado en un teléfono, reconociendo apps que no sean las que se tienen siempre", señaló el experto en tecnología. Symmes advirtió que "también hay webs que prometen eso, pero generalmente son páginas maliciosas y no se puede saber con certeza que los datos obtenidos no se comparten con terceros. De hecho, al poner en Google 'espiar pareja' aparecen cientos de alternativas, donde incluso hay gente que paga por eso".



¿Espiar o no espiar?

La psicóloga de la Universidad Mayor, Francisca Vargas, cree que el uso de este tipo de aplicaciones "propicia la desconfianza y la mala comunicación en la pareja, dando cobertura a métodos alejados del diálogo, de la sinceridad y la promoción de una relación sana". Además, destacó que pueden empezar a usarse con otras personas, lo que puede generar grandes inseguridades.