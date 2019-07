José Alfredo Fuentes: "La música lamentablemente desapareció de la televisión"

Si le hubieran preguntado hace 40 años en qué estaría a los 71, José Alfredo Fuentes cree que no habría pensado que arriba de los escenarios. Igual que siempre. Pero su amor por la música ha sido más fuerte y mientras su teléfono siga sonando, el "Pollo" seguirá cantando.

"Yo habría dicho que a los 71 iba a estar en mi casa con mis nietos o a lo mejor dando mi aporte detrás de la televisión pero no, no he podido parar porque la gente me sigue llamando", dice a hoyxhoy el músico que el 1 de septiembre estará junto a Wildo, Germán Casas, Hermanos Zabaleta y la Orquesta del maestro Horacio Saavedra en el Teatro Caupolicán con el show Inolvidables de Siempre.

Cuenta Fuentes que la idea fue de Wildo y que en el show no sólo cada uno canta sus éxitos, sino que además hacen un cuadro todos juntos, así como dúos y tríos.

"Yo llevo la animación en el escenario", detalla sobre su rol en el espectáculo, que ya habían hecho antes y que cuenta que lleva a familias completas movidas por la nostalgia y el recuerdo.

Y aunque no está aún cerca de bajarse de los escenarios, Fuentes lleva varios años alejado de la televisión. Algo que explica porque "me gustan las cosas más bien de corte musical y de conversación, pero musicales hoy día, aparte de 'Rojo' y 'Yo soy', no existen y, si te fijas, 'Rojo' es para chicos nuevos y el 'Yo soy' son imitadores, entonces la música lamentablemente desapareció de la televisión".

Sin embargo, eso no significa que el "Pollo" también vaya a hacerlo. Cuenta que ya grabó dos pilotos de programa "uno para un canal muy pequeñito y el otro es en un canal grande", aunque no puede dar detalles. "Espero que alguno resulte", desea.