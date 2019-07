Human Rights Watch acusa al PC: “Es un partido que evidentemente sus dirigentes no creen en los DD.HH.”

“Cómo podemos sorprendernos de la actitud de un partido como el Partido Comunista Chileno que celebra la peor dictadura en el planeta como es Corea del Norte. Ellos mandan flores y reivindican un régimen que es probable que sea el régimen más represivo que haya existido en la historia reciente contemporánea como es Corea del Norte”, dijo el director ejecutivo de Human Rigths Watch, José Miguel Vivanco, al comentar los dichos del alcalde Recoleta, Daniel Jadue, quien criticó el informe de Michelle Bachelet, alta comisionada para los DDHH de la ONU sobre Venezuela, que condenó las violaciones a los DDHH en ese país.



“Molestarse y protestar por el informe de la ex presidenta Bachelet, Alta Comisionada de DDHH, me parece que está en la misma línea de los principios básicos que guían a ese partido y es anteponer la ideología por sobre cualquier otra cosa. La ideología para ellos, y la lealtad ideológica, los lleva a justificar todo, incluso atrocidades, masivas violaciones a los DDHH. Es un partido que evidentemente sus dirigentes no creen en los DDHH, para qué estamos con cuentos”, dijo en entrevista con Radio Universo.



“Ellos creen en una defensa ideológica de lo que es su pensamiento, su movimiento y para ellos eso es lo que cuenta, el resto es secundario y siempre habrá explicaciones, habrá un contexto, habrá infamias y denuncias que no tienen fundamento pero si ud. cambia el color ideológico del régimen que viola los DDHH, ahí si creen en los DDHH. Es decir, es él prisma, el lente ideológico el que determina los resultados de la imagen, ellos ven lo que quieren ver de acuerdo a sus posiciones ideológicas tradicionales”, agregó.



Sobre los dichos de Daniel Jadue, alcalde Recoleta, que criticó el informe de Bachelet, dijo que “este dirigente es consistente con las posiciones tradicionales de su partido en estas materias”.



Aseguró que Nicolás Maduro “es un dictador, el lidera una dictadura, es responsable por todo este desastre que ha ocurrido en Venezuela y está afectando a la región”.



Errores y contrasentido en Frontera Norte



Frente a la crisis migratoria que afecta al pueblo venezolano, Vivanco aseguró que la cifra oficial de la ONU sobre la cantidad de personas que han dejado el país, supera los 4 millones de personas. “Este fenómeno va a continuar, es una situación desesperante. (…) Ahí no hay futuro”, señaló.



Sobre la situación que se vive en la frontera norte, aseguró que “Chile tiene todo el derecho a regular sus fronteras y examinar los antecedentes de las personas que ingresan, pero creo que -en general- los venezolanos hoy día califican para ingresar a Chile”.



Dijo que hay que hacer una distinción con los refugiados políticos, “si estamos en esas circunstancias la obligación de Estado es acoger a esa familia permitirles el ingreso, facilitar la postulación a un refugio político”, diferenciando esa realidad de los que huyen por las condiciones humanitarias.



Sobre la decisión de La Moneda de exigir visa consular a los venezolanos, Vivanco fue claro: “No se pueden exigir requisitos que son de imposible cumplimiento, (…) si se les exige un pasaporte al día, eso es de imposible cumplimiento. En la práctica, mediante esta fórmula se ha encontrado que esto es así, una manera velada de impedir el ingreso de venezolanos. Hoy ningún venezolano tiene la capacidad para producir un pasaporte al día”. Agregó que “lo de los pasaportes es cuestión de hacer una verificación por parte del personal consular en Caracas y estos funcionarios de Cancillería están en perfectas condiciones de informar a La Moneda cuáles son los requisitos que se pueden lograr y cuáles son los que realmente es imposible de conseguir”.



“Me parece que es un error hacer exigencias que no es posible cumplir. Además, en esto hay que ser consistentes. El gobierno actual ha tenido una actitud impecable en cuanto al liderazgo y la denuncia de lo que ocurre en Venezuela, no sólo desde el punto de vista de DD.HH. sino también la crisis humanitaria. De tal modo que la mejor evidencia, el mejor argumento para facilitar el ingreso de esos venezolanos de plena conformidad con la legislación nacional es el propio gobierno del Presidente Piñera. Si la situación es tan calamitosa como el Presidente y otros altos funcionarios la describen, con justa razón, me parece que es un contrasentido buscar subterfugios y fórmulas para hacer más difícil el ingreso de esos ciudadanos al país”.



“No quiere decir que Chile deba recibirlos a todos, pero en esta materia creo que haría falta una respuesta regional, una respuesta colectiva, además uniforme, entre Argentina, Chile, Perú, Brasil y Colombia los que tiene el mayor número a nivel regional de refugiados venezolanos”, puntualizó.