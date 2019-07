Bella Thorne se definió como "pansexual": "No lo sabía"

10:58 "No tiene que ser una chica o un chico, o... ya sabes, un él, una ella, un ellos, un esto o aquello", explicó.

La actriz Bella Thorne entregó una entrevista promocionando su nuevo libro "The Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray", donde aseguró que se declara como “pansexual”.

La artista contó en en Good Morning America detalles de su libro, donde asegura haber sufrido una infancia traumática como estrella Disney. "En realidad soy pansexual y no lo sabía (…) No tiene que ser una chica o un chico, o... ya sabes, un él, una ella, un ellos, un esto o aquello", contó.

Asimismo, explicó que ser pansexual es cuando "te gusta la personalidad, como si fueras como un ser. Realmente no importa lo que está pasando ¡Si me gusta, me gusta!".

Pero este no es el único aspecto que Thorne aborda su sexualidad. "Abusaron de mí sexual y psicológicamente desde que recuerdo hasta que cumplí 14… cuando por fin tuve el coraje de cerrar mi puerta por la noche y sentarme a esperar. Toda la maldita noche. Esperando a que alguien se aprovechara de mí otra vez. Una y otra vez esperé para detenerlo y finalmente lo hice", aseguró.