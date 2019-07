Luis Pettersen aseguró conocer a segundo sospechoso que estaría involucrado en crimen de Fernanda Maciel

Luis Pettersen volvió a referirse al caso del homicidio de su pareja Fernanda Maciel, a semanas de que su cuerpo fuera encontrado enterrado en una bodega a cuadras de su casa en Conchalí.

En esta oportunidad, el taxista reveló detalles de la investigación del crimen, asegurando que el único imputado, Felipe Roja “ha mentido desde el principio”, asegurando que conocería a quien fuera un segundo sospechoso y que espera que “ojalá que la fiscalía se saque la venda de los ojos”.

“Esa persona es del sector. Esta segunda persona también ha evadido las cámaras, no ha querido dar declaración, siendo que supuestamente es amigo de Fernanda. Es obvio que dudamos de él. Esa persona frecuentó mi domicilio, cuando le prestaba unos servicios de transportes. Se encontró la bicicleta de Felipe Rojas en el domicilio de él”, comentó.

“Aquí Felipe enredó a la policía y a fiscalía. Aquí Felipe anduvo siempre un paso antes que la fiscalía. Yo voy a hacer que pague toda esa familia. Gracias a Dios yo tengo el apoyo de todos los chilenos”, dijo y agregó que “lo único que quiero es que ellos paguen. Y si yo no estoy conforme, me voy a ir con todo contra fiscalía. Yo no me voy a quedar callado, por la impotencia que yo tengo por el mal trabajo”, reiteró.