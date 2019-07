Alcalde Jadue se comunicó con Bachelet y le pidió disculpas por críticas a informe

17:35 El jefe del gobierno municipal de Recoleta dijo que "mi intención nunca fue atacarla a ella", luego de que aseguró que el documento emitido por la ex Presidenta, sobre la situación de los DD.HH. en Venezuela, "no dijo nada de los intentos de golpe que ella apoyó".

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, dijo mediante su cuenta en Twitter, que llamó a la ex presidenta Bachelet para "pedirle disculpas", luego de las duras críticas que realizó al informe que la ex Mandataria realizó, en su calidad de alta comisionada de la ONU para los DD.HH., sobre la situación en Venezuela.

Jadue aseguró en la red social que "mi intención nunca fue atacarla a ella".

En una conversación con La Tercera, el edil sostuvo que el documento sobre Venezuela, Bachelet "no dijo nada de los intentos de golpe que ella apoyó" y planteó que "es inaceptable que un informe no hable de toda la violencia de la oposición, que no mencione el castigo colectivo al cual está siendo sometido el pueblo venezolano desde el exterior, por las sanciones económicas".

"Tanto en su primer como segundo Gobierno, los cancilleres de la Presidenta Bachelet atentaron contra la democracia y contra el proceso venezolano. Nada distinto se podía esperar de un informe de la ex Presidenta Bachelet", dijo Jadue en dicha entrevista.