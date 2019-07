Proyecto presentado por diputados propone multa de casi cien mil pesos a quienes arrojen colillas de cigarros en la vía pública

Proyecto que busca sancionar a las personas que arrojen colillas de cigarro al suelo en la vía pública con multa de 2TM ( $100.000 aproximadamente) fue presentado este miércoles por los diputados Carolina Marzán (PPD), Ricardo Celis (PPD), Karin Luck (RN) y Patricio Rosas (PS).La propuesta también contempla la instalación de contendedores o receptáculos en los sectores para fumadores destinados al deposito de filtros, colillas y cenizas que faciliten el reciclaje. Además de plantear que el material con el que se fabriquen los cigarros que se comercializan dentro del territorio nacional sean biodegradables y susceptibles de ser reutilizados o compostables.Marzán, quién lidera la iniciativa, manifestó: “Queremos concientizar que las personas que tienen el mal hábito de fumar y tirar las colillas al suelo ¡entiendan que el planeta no es cenicero! Basta de contaminación, hay que hacerse cargo de los residuos que deja el cigarro una vez que es botado al suelo"

Según explicó la legisladora, existen estudios que acreditan que "una colilla puede contaminar entre 10 y 50 litros de agua, además no son biodegradables y tardan más de 10 años en descomponerse. Y lo peor, 4,5 billones de colillas terminan depositadas en espacios públicos, que al romperse en pedazos de plásticos más pequeños dejan escapar microfibras sintéticas y cerca de 7000 mil químicos. Por eso es tan importante que tomemos conciencia de esta situación y el daño que causa a la fauna marina y entendamos que el Planeta no es cenicero”.Finalmente, la parlementaria comentó: “Lamentablemente, no existe otra fórmula que no sea a través de lo punitivo para que las personas tomen conciencia de un acto, es por eso que el proyecto señala una sanción a quienes arrojen colillas al suelo en la vía pública”.