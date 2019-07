Escultor del Museo de Cera y figura de Gabriela Mistral: "Me parece que la retocaron y estoy indignado"

El martes fue la apertura del Museo de Cera de Las Condes, ubicado en el Centro Artesanal Pueblito Los Dominicos, ha generado diversas opiniones, memes y polémicas.

Está vez el escultor del museo, Rómulo Aramburú, conversó con Radio Cooperativa y expresó que "lo más complicado es averiguar y tener los datos y las medidas de las personas, el resto nace en uno".

Además, se refirió a algunos de los personajes que le llamaron la atención. De hecho, aseguró que "Gabriela Mistral no me gustó cómo quedó. Yo soy súper transparente y directo. Fui con mis hijas al museo porque lo querían conocer. Ellas tienen buena visión porque yo la perdí, por lo menos el 20%".

"Me dijeron que fuera a ver a Gabriela Mistral. Me puse a observarla y no me gustó. Me parece que la retocaron y estoy indignado. A mí me tocan algo y lo dejan mal, yo exploto" finalizó.