[VIDEO] Javiera Mena estrenó cover de "Mujer contra mujer": "Siempre me he sentido afortunada de ser lesbiana"

Javiera Mena estrenó este viernes el cover “Mujer contra mujer” del grupo español Mecano. La artista comentó cómo fue el proceso que la llevó a elegir esta canción y por qué la ha incluido en algunas de sus presentaciones en vivo.

“Empecé a tocar los acordes de ‘Mujer contra Mujer’ en el piano, primero como un hermoso juego para cantar con mis amigas y después ya con más seguridad pasé a ofrecerla en los conciertos”, comentó según consignó CNN.

“Todo ha fluido de manera natural para tener mi versión (…)me conecta con el pasado y el presente, y quiero honrar hoy con ella a todas las lesbianas que amaron en secreto“, agregó.

Además, indicó su sentimiento con la temática de la canción. “Siempre me he sentido afortunada de ser lesbiana y me gustaría transmitir ese sentimiento desde una perspectiva positiva, con beats de luz y un videoclip simple y luminoso que grabamos en Madrid bajo la dirección de Blanca Ramos”.

De esta forma, el cover también cuenta con un videoclip que fue dirigido por Blanca Ramos, sumado a la producción por parte de la compañía Tres Cruces.