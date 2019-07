Cathy Barriga defiende el matinal de Maipú: "He recibido muchas felicitaciones de muchos vecinos y vecinas"

10:12 La alcaldesa de la comuna dijo que no volvería a la televisión.

Muy criticado fue el estreno del matinal "Renace tu mañana", programa transmitido por Youtube y liderado por la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. Es que el show se ganó el troleo masivo en redes sociales, pese a que el municipio aclarara que no se gasta ningún recurso municipal. Por lo mismo, Barriga defendió con todo el programa y confirmó que continuará. "Las personas que critican siempre son las mismas y el balance es súper positivo con más de 46 mil visitas en tres días", dijo a La Cuarta

"Estoy muy contenta y satisfecha por el primer capítulo que realizamos con nuestro equipo municipal. Surge de la necesidad de comunicar a nuestros vecinos y vecinas, los proyectos, programas, actividades y varios temas locales que son de interés para la comunidad", agregó la alcaldesa. Además, criticó fuerte a algunos medios por el contenido que estos entregan. "Frecuentemente destacan situaciones que nacen de pasquines políticos que mienten y que se alejan de la realidad comunal", afirmó.

Igualmente dejó en claro su postura. "Yo no he regresado a la televisión ni tampoco lo haría (...) He recibido muchas felicitaciones de muchos vecinos y vecinas", sostuvo.