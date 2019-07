Nuevo director del INDH aseguró que su nombramiento "no tuvo que ver con la situación de la frontera"

“No tuvo que ver con la situación de la frontera", aseguró el nuevo director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, refiriéndose a su nombramiento.

Según dijo a Cooperativa, ocupar el puesto que tenía Consuelo Contreras, está lejos de la denuncia que se realizó contra la ex funcionaria, acusada de manipular el ingreso de un grupo de 21 migrantes venezolanos.

"Yo lamento mucho que haya gente que esté especulando con eso de parte del Gobierno (…) El mandato de Consuelo venció, ella no se presentó como candidata, hay que destacar aquello, y se renovó buena parte del consejo y había que nombrar a un nuevo director o directora del instituto, y eso fue lo que se procedió a hacer ayer", comentó, agregando que “a Consuelo no le correspondía ni ser ni Gobierno ni oposición, como tampoco a mí me corresponde eso".

Por otro lado, el nuevo director reiteró que lo fundamental es que “el instituto no sea conocido por sus disputas internas políticas o problemas de orden administrativo".