Evelyn Matthei por matinal de Maipú: "No lo haría. En Providencia tampoco probablemente sería bien visto"

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei se refirió al matinal que su par de Maipú, Cathy Barriga realizada por internet llamado "Renace tu mañana".

"Yo por lo menos eso no lo haría, en Providencia tampoco probablemente sería bien visto", dijo a Radio Universo. "A lo mejor en Maipú realmente la gente quiere tener un alcalde que se la juegue por ellos y que esté. Es difícil opinar de otras comunas cuando uno no conoce la idiosincracia", agregó.

Según Matthei, ese tipo de programa "no funcionaría porque la gente me dijo que lo quería era mayor seguridad ciudadana, que bajáramos los delitos, que recuperáramos las calles para los vecinos por el comercio ambulante y mejoramiento de áreas verdes".

Por lo mismo, la alcaldesa de Providencia aclaró que "es un estilo de hacer política, ese estilo no me viene, nunca me ha venido siempre he sido trabajólica pero cada uno hace las cosas como le parece".