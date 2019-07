Tiago Correa tras dichos de Ignacia Allamand: “Son cosas pasadas, muy lejanas ya y sanadas desde mi lado”

Según consignó Glamorama, Tiago Correa, quien se encuentra radicado en México, se refirió a los dichos de Ignacia Allamand, quien en el programa Podemos Hablar de Chilevisión, abordó la infidelidad de la que fue objeto por parte del actor.

Fue a través de una transmisión en vivo en Instagram, donde ante la insistencia de una usuaria por conocer la opinión de Correa sobre los dichos de Allamand, que Correa decidió abordar las palabras de la actriz.

Correa leyó el comentario de la usuaria: “’Ignacia habló de ti’” y sonrió previo a responder:. “no, no me molesta. No sé bien lo que dijo, la verdad estoy enfocado en mi trabajo. Son cosas pasadas, muy lejanas ya y sanadas desde mi lado”.

“Le mando muchos cariños a Ignacia, un beso enorme y que sea muy feliz. Lo he dicho muchas veces también en persona. Ella lo sabe”, añadió.