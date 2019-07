¿Qué hacer para evitar toparse con "pasteles" en las apps de citas?

Las formas para encontrar una pareja, estable o no, están cambiando. En realidad ya cambiaron. Hoy existen decenas de aplicaciones de citas, disponibles en diferentes dispositivos, para conocer gente. De hecho basta con deslizar el dedo a la derecha por un sí y a la izquierda por un no para elegir dentro de un "catálogo" quién pudiera ser de interés. El punto es qué se pueden encontrar en esa búsqueda y qué tan seguro pudiera ser llegar a salir con alguno de ellos (as).

Para estar en las aplicaciones como Tinder, Grindr o Badoo tener un perfil es sólo una parte. También se debe pensar en los resguardos por si se hace "match" con personas mal intencionadas o que no tienen un perfil claro.

José Ignacio Stark, analista de redes sociales, dijo a hoyxhoy que tener un perfil en otras redes sociales es "una moneda de cambio" para quien busca personas.

"Para tener una cuenta en Tinder se puede hacer con Facebook, lo que permite ver amigos en común, e indagar un poco más en la persona que nos contactó", dijo Stark.

Además la aplicación de citas pude mostrar el perfil en Spotify e Instagram, y "allí se puede hacer un panorama del grupo social que tiene y también verificar si la persona es real o no".

Por eso, aconsejó tener precaución con los perfiles de una foto y que no tienen otras redes sociales vinculadas. En caso de querer concretar el encuentro, cree que es mejor buscar con los datos que se tengan en Linkedin, Facebook o incluso en Google.

Ximena Fuentes, psiquiatra especialista en terapia de pareja de Red de Salud UC CHRISTUS, dijo que al momento de crear un perfil en este tipo de aplicaciones siempre hay que ser honesto y saber también qué se espera del otro. De esta forma "se demuestra con quién te gustaría relacionarte y lo que buscas".

Agregó que no es bueno crear falsas expectativas, como contar hobbies que en realidad no se practican. "Eso no atrae al tipo de personas que te gustaría conocer", aconsejó Fuentes.

Dominique Karahanian, académica de Psicología de la Universidad Mayor, dijo que "lo que se proyecta es la parte bonita y feliz de cada uno. La mejor foto, la mejor descripción" y eso evidentemente no muestra una realidad.

Sobre porqué las personas se ven atraídas por otras sin conocerse físicamente, Karahanian explicó que se busca lo que posiblemente no se encontrará en la vida real. "Lo que nos hace enganchar es la fantasía, lo mismo que nos hace pensar en nuestro actor favorito", dice.

Para ella, a las personas les gusta la sensación de estar "encandilados" con otro.