Dueño de la Piccola Italia dice que desvinculará a trabajadores que cometan abuso de poder

11:23 El empresario también aclaró que se pagan las horas extra de sus trabajadores y que no se recicla la comida.

“He recibido mensajes de apoyo de los trabajadores porque estamos todos realmente afectados”, lamentó, Sebastián Vanella, dueño de La Piccola Italia, esto tras los diferentes videos y denuncias que han hecho algunos trabajadores de la cadena por malos tratos.

Sobre la denuncia puntual hacia Tyson, jefe de cocina de la sucursal en Paine, quien en un video se ve insultando a un grupo de garzones, Vanella explicó a Contigo en la mañana de Chilevisión que “hay cosas de las que no estábamos enterados nosotros, porque no es política de nuestra empresa el maltrato no ni el acosos de las personas”.

Ante las denuncias el empresario dijo que “todas las personas que tengan abuso de su poder las vamos a desvincular. Obviamente nos enteramos y optamos por desvincular a las personas”, recalcó.

Además enfatizó, que las horas extra de los trabajadores se pagan y que la comida no se recicla, como lo han indicado algunos colaboradores.