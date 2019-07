Periodista Jorge Hans renunció a “Mentiras Verdaderas”

El periodista policial Jorge Hans renunció al programa de La Red “Mentiras Verdaderas”, ya que la producción del espacio le habría pedido no asistir al programa de ayer donde estaría Luis Pettersen, ex pareja de Fernanda Maciel. Hace un tiempo el periodista y Pettersen discutieron en el mismo espacio. Allí la ex pareja de Maciel encaró a Hans y le dijo “Yo supuestamente era el sospechoso número uno, por ser la pareja, como lo habló usted varias veces, don Hans, que me atacó varias veces en medios de televisión. ¿Se acuerda o no?”. Luego de eso ambos intercambiaron palabras, donde el tono de la conversación se comenzó a elevar.

Debido a diferencias con la conducción editorial del programa, esta mañana renuncié a mi participación en el panel Mentiras Verdaderas Policial de La Red. Entiendo la necesidad de cuidar a las fuentes que generan rating, pero en momentos que las policías, los fiscales e incluso la Iglesia están cuestionadas, nadie puede sentirse libre de sospecha y negarse a responder preguntas”, declaró el periodista.

Agregó que “menos aún si se ampara en una frase sacada de contexto con escándalo en redes sociales. Después de treinta años de ejercicio periodístico, creo que mi mejor aporte a la sociedad es buscar la verdad y comunicarla", haciendo alusión a su discusión con Pettersen.