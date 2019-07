Sernac exige que aerolíneas devuelvan las tasas de embarque a los pasajeros que no realizaron viajes

13:04 La institución aclaró que la normativa indica la devolución, pero que las empresas no informan correctamente a los usuarios.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a todas las aerolíneas que funcionan en Chile: LATAM, Sky, JetSmart, Aerolíneas Argentinas, American Airlines, Copa, Avianca e Iberia, para iniciar un Procedimiento Voluntario Colectivo. El objetivo es que las empresas devuelvan los dineros por el pago de tasas de embarque de los pasajeros que no viajaron.

La normativa establece que las aerolíneas deben devolver las tasas de embarque pagadas por los pasajeros cuando no hayan tomado el vuelo, ya sea por motivos personales, por razones de seguridad o fuerza mayor.

La institución detectó que en la práctica lo establecido no se cumple, ya que las empresas no entregarían la información adecuada sobre este derecho y en consecuencia los consumidores no lo exigen.

Entre enero y marzo de este año, sólo se recibieron cerca de 30 casos donde los consumidores se referían a problemas de devolución de las tasas de embarque, lo que llamó la atención del Sernac. Aunque apuntan los reclamos están dirigidos a plazos inciertos, o extensos de devolución del dinero, lo que representa también una brecha en perjuicio del consumidor.

El Director Nacional del Sernac, Lucas Del Villar, explicó que la medida representará a todos los pasajeros que no realizaron el viaje que contrataron y cancelaron las tasas de embarque. Agregó que aún no se determina el universo de personas que se les debe dinero.

Junto con la devolución del dinero, Sernac promoverá que las aerolíneas modifiquen las prácticas, los términos y condiciones de los contratos de transporte aéreo, ajustándolos a la realidad aeronáutica actual.