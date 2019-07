Investigación detectó que habría 24 potenciales víctimas más de Renato Poblete

17:49 Estas denuncias, se suman a las 22 entregadas ayer en el informe, pero no se acreditaron por falta de testimonio.

La directora del Centro de Prevención de Abusos Sexuales y Reparación de la Compañía de Jesús, María de los Ángeles Solar, dijo que en la investigación se detectaron 24 víctimas más, de las 22 informadas ayer, ante los abusos cometidos por el jesuita Renato Poblete.

Explicó que sólo se cuenta con las denuncias, pero que no pudieron lograr los testimonios por diversas razones. “Algunas estaban fallecidas, otras no se lograron ubicar, varios no quisieron dar su testimonio”, dijo Solar a 24 Horas.

Agregó que tomaron conocimiento del informe el viernes pasado. “Las recibimos con mucho dolor pero también esperanza de que podamos ayudar a las víctimas y que se pueda iniciar el proceso de reparación”, lamentó la directora.

Hasta el momento el centro no ha podido conversar con la mayoría de las víctimas de este caso en particular. María de los Ángeles precisó que “estamos buscando acoger y escuchar a las víctimas”.

Además hizo el llamado a que otras víctimas de este o cualquier otro caso concurran al Ministerio Público para denunciar. “Es el Estado el que tiene las herramientas como para poder perseguir a algunos delitos que dentro de las posibilidades de nuestras investigaciones no podemos acreditar o determinar si existieron o no”, advirtió Solar.