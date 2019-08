Felipe Berríos lamentó lo sucedido con Renato Poblete y expresó sentirse engañado

El sacerdote Felipe Berríos se refirió a la investigación que hizo la Compañía de Jesús donde se detallan los abusos cometidos por el jesuita Renato Poblete, afirmó que "fuimos engañados y no solo los jesuitas".

"No basta con decir perdón", sino que "tenemos que escuchar a las víctimas, dialogar con ellos cómo se repara esto, aunque es irreparable el daño que ellos han tenido", dijo Berríos a Radio Cooperativa.

Impresionado comentó que “cuesta darse esa explicación, cómo una persona que yo veía amable, sencilla, incluso piadoso, (...) cómo esta persona, al mismo tiempo, era una persona que agredía sexualmente... no tengo explicación".

"Aquí no hay ánimo de ocultar absolutamente nada, ni bajarle el perfil. Que fuimos engañados y no sólo los jesuitas".

Berríos confesó que a Poblete nunca se le veía solo, por lo que no entiende cómo la situación no llamó la atención. "Ahí está la brillantez de estas personalidades. Yo creo que hay un fenómeno que se produce cuando una persona uno lo admira mucho, uno tiende a taparle o a no ver o a aminorar cosas que no debiera aminorarlas", dijo.

Agregó que las personas no denuncian ante el Ministerio Público por miedo a que se divulgue su nombre. "La Fiscalía ha hecho mucho daño en filtrar información. Hay gente que quiere denunciar pero no ante la Fiscalía porque saben que se filtran sus nombres".