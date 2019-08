Jorge Hans tras salida de Mentiras Verdaderas dijo que le parece delicado que un entrevistado se convierta en un sujeto que puede imponer condiciones

10:50 El periodista habría renunciado al programa porque la producción le habría pedido no asistir a una edición en la cual estaba invitado Luis Pettersen, el ex de Fernanda Maciel.

Según contó el reportero, en una entrevista con LUN, decidió renunciar al programa luego de que la producción de éste le pidiera no asistir a una edición en la cual estaba invitado Luis Pettersen debido a que se habían generado impases durante la transmisión del 16 de julio porque el comunicador le habría dicho: “a mí no se me ha perdido mi señora", luego de que este le reclamó que lo situó como sospechoso en la primera fase de la investigación.

Cabe señalar que Hans ofreció disculpas públicas por su frase en la edición del 23 de julio de Mentiras Verdaderas, pero Pettersen no las aceptó y evitó responder las preguntas que el reportero le hacía durante el espacio.

Aludiendo al requerimiento del show de la Red, el periodista dijo: “Verifiqué si era por Petersen que la producción me pedía no asistir…y les dije que en ese caso prefería no seguir yendo al programa porque no me sentía a gusto con las condiciones que estaban poniendo…en muy buenos términos llegamos al acuerdo de que no siguiera yendo”.

En relación a la salida del periodista, La Red comentó que el rol del periodista tenía que ver directamente con los contenidos y los requerimientos que la producción considere y que las puertas del espacio estarán abiertas para él.