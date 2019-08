Acusado de agresión en la Piccola Italia: "Me cortaron las manos"

El supervisor de la cadena de restaurantes Piccola Italia apodado "Tyson" conocido por maltratar a un grupo de trabajadores gracias a la viralización de un video, contó su versión de los hechos en el matinal "Muy Buenos Días" de TVN.

"Pido disculpas a mis expatrones. Fue culpa mía no haberme controlado. Me cortaron las manos. ¡Qué mas quieren que haga! ¿Qué me mate?", dijo el hombre llamado David Plaza.

El "Tyson", entre lágrimas, aprovechó para disculparse con todos los afectados. "Estoy muy arrepentido por mi familia. Les pido mil disculpas a quién se sintió pasado a llevar. Lo lamento por mis ex jefes y por mis ex trabajadores. Yo no soy de esa manera, de repente me ofusco pero no siempre es así. Mi mamá está con depresión, me han funado por todos lados. Sé que cometí un error. Yo ya no doy más", sostuvo.

"Perdí 16 años de trabajo. Pensé que lo estaba haciendo bien pero no era así. No soy un jefe maltratador. Yo tengo ese tono de voz y temperamento", cerró.