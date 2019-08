Papá de Felipe Rojas aseguró no saber nada sobre la muerte de Fernanda Maciel

El padre de Felipe Rojas, único detenido por el crimen de Fernanda Maciel, confesó el mal momento que cruzan como familia y agregó que "nunca voy a dejar de amar a Felipe. Aunque sea el asesino más grande, lo seguiré amando”, dijo al matinal Hola Chile ( La Red). Sin mostrar su rostro y manteniendo en reserva su nombre el padre de Rojas no aseguró que su hijo fuese el asesino de Maciel, pero afirmó que sí está involucrado. “Si es así, lo vamos a asumir de todas maneras. Tanto así como el asesino, me cuesta mucho creerlo. Felipe tenía una amistad con “Fer” por 8 años. Es raro que Fernanda no se haya alejado de él si era agresivo”.

Agregó que en varias oportunidades le preguntó a su hijo sobre el caso, y si él estaba involucrado. “Por ahí dijeron que lo habían visto con un saco. Le pregunté por el saco y me dijo que era yeso. Me explicó que adentro de la bodega había una grutita y quería arreglarla”.

Contó que en una oportunidad fue con Felipe al cerro con la intención de que le contara la verdad. “Quería alejarme un poco para poder charchetearlo en caso que asumiera el error”, reveló.

Desde la detención que Rojas padre no ve a su hijo, para ello espera que diga la verdad. “Ni siquiera he querido ir a la prisión porque van a empezar que me estoy poniendo de acuerdo con él. Más que sacarme culpas de encima, quiero dejar en claro que quiero hablar en nombre de mi familia. Nosotros no sabíamos”.

“Ojalá que no sea el asesino, pero tiene una participación indudable e imborrable”, precisó.