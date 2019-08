Mentir en exceso disminuye la empatía con otras personas

16:03 Un estudio observó a 1.500 personas y detectó que los más sociables tienen menos posibilidades de mentir, no así los introvertidos.

La excesiva deshonestidad de las personas provoca que no sean empáticas con las emociones del resto. Además provoca no tener la capacidad para solucionar problemas y entender los fenómenos sociales del entorno, así lo indicó un estudio del Whashington University in St. Louis.

Ashley E. Hardin, una de las autoras del estudio, explicó que la mentira excesiva "puede ser un círculo vicioso". Añadió que “a veces la gente dice una mentira piadosa y piensa que no es un gran problema. Pero la decisión de ser deshonesto en un momento tendrá implicaciones sobre cómo interactuar con las personas posteriormente”.

El estudio se realizó a 1.500 adultos, en donde se evaluó la mentira en diferentes escenarios. Los resultados arrojaron cinco características de las personas en estas situaciones: en primer lugar, existe una conexión entre el comportamiento deshonesto y la capacidad para percibir con precisión las emociones de los demás.

Segundo, las personas que asumen comportamientos deshonestos se distancian de los demás y rechazan relaciones de cercanía con otras personas.

Luego, el comportamiento deshonesto repercute en el entorno, la primera transgresión es un catalizador para deshumanizar a otros y realizar actos aún más deshonestos.

En cuarto lugar, este estudio destacó que las personas que están en sintonía social tienen menos probabilidades de ser deshonestos. Y a la inversa, los menos sociales son más proclives a la deshonestidad.

Por último, el estudio desveló que la afinidad social puede propiciar comportamientos deshonestos, para favorecer a otras personas de tu mismo estatus.