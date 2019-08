El 59% de las familias de un potencial donante de órganos lo rechaza

Para mejorar el sistema de trasplantes de órganos en el país, el Ministerio de Salud adelantó los primeros ejes de un plan de modernización en esta materia.

Entre ellos se cuenta avanzar en la Ley de Trasplantes de Órganos y Tejidos; reconocer el testamento vital a través de una ley que asegure el derecho a donar, a recibir y que genera obligaciones para el sistema público y privado; establecer que el tiempo para inhumar ocurra a partir de la asistolía del donante de órganos (ausencia completa de actividad eléctrica en el miocardio), que asegure a la familia duelo y tiempos específicos, además de ajustar reglamentos pendientes.

Dentro de las modificaciones se encuentra localizar polos de transplantes tanto en la zona norte como sur del país, ya que debido a las características geográficas de Chile, muchas veces el proceso de traslado a Santiago genera dificultades para efectuar trasplantes.

Respecto de la zona sur, se busca desarrollar un polo que involucre a hospitales de Concepción y Temuco. Para Concepción se busca priorizar trasplante de corazón, riñón, hígado, páncreas y pulmón. En Temuco se plantea enfocar la labor en afianzar el trasplante de riñón, de donante vivo, cruzado, altruista y desarrollar hígado.

Algo que también preocupa a las autoridades de Salud son las cifras de donantes que exhibe el país.

En 2018 el 51% de casos en los que había un potencial donante, la familia rechazó el procedimiento. En lo que va del año, esa tasa se eleva al 59%. Según una minuta del Minsal, aproximadamente el 25% de la población está inscrita el registro como "no donante". Para el coordinador nacional de Transplantes, Juan Eduardo Sánchez, estas son "cifras incompatibles".

Desde marzo de este año entró en vigencia la ley 21.145, para precisar la voluntad del donante fallecido. Dentro de la normativa se establece un año para que quienes están inscritos en el registro como "no donantes" (cerca de 4 millones) deban ratificarlo en el Registro Civil. Lo anterior se explica porque el registro ha generado que personas que no han expresado esa voluntad de "no donante", por diversos motivos se encuentren ahí. Un ejemplo de lo anterior sucede cuando uno va a renovar un documento (carnet, licencia de conducir), y no se le pregunta si quiere estar como "no donante", por lo que puede quedar en esa condición. "Tenemos la expectativa que ese registro de no donantes sea ostensiblemente menor del que tenemos hoy", dijo Sánchez. El directivo llamó a hacer una transición a un país de donantes "en que la familia respete lo que la persona determinó en vida".