Gloria Gaynor, Los Beatles y Violeta Parra en la lista de Spotify de Bachelet

Con ocasión de su primer aniversario, la Fundación Horizonte Ciudadano fundada por la ex presidenta Michelle Bachelet, publicó una lista de canciones de Spotify confeccionada por la ex Mandataria.

En la lista, aparecen canciones de Víctor Jara, Violeta Parra y Villa Cariño (cuyo vocalista es pareja de su hija Sofía) entre los artistas nacionales.

De los artistas internacionales seleccionados por la alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. de las Naciones Unidas, están Bob Dylan, Los Beatles, Abba, Gloria Gaynor, Ruben Blades y Chico Buarque.

La lista de 15 canciones confeccionada por Bachelet es:

"I will survive" (Gloria Gaynor)

"Dancing queen" (ABBA)

"La vida es un carnaval" (Celia Cruz)

"La pava congona" (Andrés Landeros)

"It's raining men" (The weather girls)

"Aguas de marco" (Elis Regina)

"Doralice" (Stan Getz y Joao Gilberto)

"Feijoada completa" (Chico Buarque)

"Like a rolling stone" (Bob Dylan)

"Getting better" (The Beatles)

"La jardinera" (Violeta Parra)

"Vengan a mi casamiento" (Víctor Jara)

"Quieres o no" (Villa Cariño)

"Decisiones" (Ruben Blades)

"Para machucar meu coracao" (Stan Getz y Joao Gilberto)