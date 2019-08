Fundación de Bachelet descartó eventual regreso a La Moneda: "No pierdan tiempo en buscar candidaturas donde no las hay"

"La Presidenta lo dijo en esa oportunidad y en varias otras y no ha cambiado de parecer. Es evidente que cuando las cifras de su aprobación suben para nosotros es motivo de alegría, pero eso no se puede leer en el sentido de que sus aspiraciones hayan cambiado. Ella lo ha dicho en varias oportunidades", aseguró a Emol la directora ejecutiva de la Fundación Horizonte Ciudadano, Valentina Quiroga, refiriéndose a la posibilidad de que la ex Presidenta Michelle Bachelet, creadora de la organización, vuelva a Chile para ser candidata a La Moneda.

En este sentido, en medio de la conmemoración del aniversario de la fundación, Quiroga, insistió que “la Fundación Horizonte Ciudadano es antes que todo un espacio de futuro, que invita a mirar más allá”, dijo, llamando a que “no pierdan tiempo en buscar candidaturas donde no las hay". Así, descartó cualquier intención de la actual Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU.

"Creo que hoy en nuestro sector debiésemos estar más bien fomentando liderazgos nuevos", replicó.

En cuanto a la organización, insistió en que pronto se podrán ver los resultados, comentando que se encuentran en contacto permanente con la ex Mandataria. “Estamos en contacto permanente con ella y está informada de las cosas que estamos haciendo y también en la medida de sus posibilidades nos va apoyando con algunas cosas".