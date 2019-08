Abogado de las denunciantes de Renato Poblete dijo que "habría que preguntarle" a Benito Baranda "por qué no denunció los hechos"

16:47 Juan Pablo Hermosilla emplazó al ex director del Hogar de Cristo, aunque, matizó que no cree que haya sido una situación intencionada. “Yo me imagino que tiene que ver con el tremendo poder que tenía este señor Poblete".

Juan Pablo Hermosilla, abogado de la Fundación para la Confianza, emplazó a Benito Baranda, por sus dichos del jueves pasado, donde aseguró que cuando era capellán del Hogar de Cristo hubo dos denuncias contra Renato Poblete.

Fue en el programa Estado Nacional de TVN, donde insistió en que “él da cuenta de dos delitos y da cuenta de dos mujeres que, él relata, 'se acercaron y dijeron esta es una aproximación violenta tratando de tocarlas y besarlas', eso es un delito, se llama abuso sexual”.

En este sentido, reiteró que “habría que preguntarle Benito Baranda por qué no denunció los hechos, yo entiendo que él es psicólogo”, añadiendo que es “evidente que el uso de la fuerza para besar a una mujer o tocarla o abrazarla, es un delito. Es un delito en esa época y es un delito hoy día, no son delitos nuevos, eso se llama abuso sexual, entonces ¿Por qué no se denunció esto penalmente?", dijo.

Aunque, matizó que no cree que haya sido una situación intencionada. “Yo me imagino que tiene que ver con el tremendo poder que tenía este señor Poblete. (…) Se produce este escándalo y esto produce un efecto hacia atrás en las personas, no solamente en las víctimas, en los testigos que están de buena voluntad, en el caso de Benito Baranda, y empiezan a acordarse de cosas y a resignificarlas".