Vocero de denunciantes de abusos: "Cada uno de los jesuitas debiese dejar de pedir perdón y hablar"

El vocero de la agrupación de víctimas de abuso por parte de sacerdotes jesuitas, Daniel Palacios, aseguró que los miembros de la Compañía de Jesús deben "dejar de pedir perdón y hablar".

Todo esto, luego de que se revelaran los resultados del informe encargado contra Renato Poblete, que reveló que cometió agresiones sexuales contra 22 víctimas entre 1960 y 2008.

Según consignó Cooperativa, Palacios, insistió en que “yo creo que cada uno de los jesuitas debiese dejar de pedir perdón y hablar", replicó Palacios. Con ello, replicó que “esto me recuerda al silencio de los militares respecto de las violaciones a los Derechos Humanos”, dijo.

Por otro lado, el vocero agradeció el trabajo del abogado investigador Waldo Bown, pero replicó que “él mismo reconoce los límites que tiene su labor y los jesuitas que no quisieron hablar no hablaron, no declarar o mentir frente a Waldo no es delito”.