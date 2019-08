Pareja de Cangri reacionó tras nuevos antecedentes en el caso: "Los aplaudo por haber causado un daño irreparable"

El último capítulo del programa de TVN, Informe Especial, en el que detallan nuevos antecedentes en el caso "Cangri" ha traído varias reacciones por parte de la familia del fallecido Sebastián Leiva.

Esta vez fue la polola de "Cangri", Aracelli Díaz, quien a través de su cuenta oficial de Instagram compartió una "historia" criticando al programa de TVN.

La joven afirmó "que daño más grande han hecho... Dónde esta la ética periodistica, donde está la investigación? Cuántas veces nos dijeron que las declaraciones emitidas se mantenian bajo estricta privacidad, de cuál privacidad hablaban, si tomaron cada una de esas declaraciones de los mismos autores del hecho como si fuese la gran investigación que habían hecho".

Además, Díaz agregó que "un aplauso para ustedes que lograron descifrar el caso dando por hecho lo que ocurrió con Sebastián en base a testimonios de sus mismos asesinos".

finalmente, la joven lanzó un dura crítica donde expresó "gracias también, por dar a conocer a todo Chile una información intima, tan delicada, antes que a su propia familia. Los aplaudo por haber causado un daño irreparable a hermanos pequeños, hijos y a una familia entera y espero que se hayan llenado los bolsillos de plata, sólo espero que dios los perdone, a mi ni me hablen, no me pidan entrevistas, bsta de jugar con los sentimientos de nosotros".