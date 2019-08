Chadwick respondió a críticas por dichos sobre terrorismo y apoyo internacional: "Es de público conocimiento estos vínculos"

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, respondió a las críticas que recibió durante la jornada de este lunes por sus dichos sobre el apoyo internacional que existiría para el terrorismo.

"Me ha sorprendido la reacción que se ha tenido frente a esta declaración que yo he hecho, porque es de público conocimiento que organizaciones como la llamada ITS, que es una organización ecoterrrorista cuando hizo su reivindicación frente al envío de la bomba al presidente del Metro don Louis de Grange, ellos mismos señalaron que habían recibido la bomba explosiva desde Argentina e incluso firman esa declaración bajo la expresión ITS Chile-Argentina. Es de público conocimiento estos vínculos o este tipo de apoyo", dijo.

Con ello, insistió en que le llamó la atención que “hubiese alguna sorpresa cuando yo señalé que estos organismos contaban con apoyo tanto nacional como extranjero".

En cuanto a la votación de la Ley Antiterrorista, reiteró que “es de sentido común que nuestras policías y fiscales tengan herramientas más eficaces para poder investigar a las acciones terroristas”.

Por lo mismo, replicó que esperan que “ese sentido común prevalezca mañana en el Congreso, pienso que estas medidas las hemos propuestos bajo los gobiernos del Presidente Piñera y también fueron propuestas bajo el gobierno de la Presidenta Bachelet".