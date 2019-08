Monckeberg se muestra abierto a fusionar proyecto del gobierno con el de 40 horas de Vallejo: “No tenemos ningún inconveniente”

“No se ha preguntado lo que está verdaderamente en discusión. Si ud. le pregunta a cualquier chileno, incluido a mí, ¿quiere encontrar rebajar ? Por supuesto que sí, ¿quién dice lo contrario? De hecho nosotros proponemos una reducción a la jornada de trabajo. Digamos las cosas como son. El proyecto de la diputada Camila Vallejos propone una reducción de la actual jornada rígida laboral (…) de 45 a 40 horas y no incorpora ninguna flexibilidad ni adaptabilidad. Nosotros proponemos una reducción de la jornada a 41 horas promedio a la semana, esa palabra promedio es muy importante”, dijo esta mañana el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, sobre el debate actual por los proyectos que están en el Congreso por flexibilidad laboral y jornada laboral de 40 horas.

“Esto es matemática, no es opinión, 41 horas a la semana. Cómo se llega, muy simple: el año –hasta dónde yo entiendo- tiene 12 meses, 52 semanas. 180 horas al mes por 12, dividido por 52 semanas es 41. Ni Mandrake el Mago me va a cambiar las matemáticas. Esto es matemática, no es opinable”, [señaló en Radio Universo](Monckeberg se muestra abierto fusionar proyecto del gobierno con el de 40 horas de Vallejo: “No tenemos ningún inconveniente”).

“Proponemos una rebaja de jornada a 41 horas promedio… la gran diferencia ¿dónde está? No es en la hora. Ellos proponen bajarla a 40, nosotros a 41. La gran diferencia es que ellos mantienen toda la rigidez actual y nosotros creemos que una rebaja de jornada, para que realmente mejore la calidad de vida del trabajador, tiene que ir con medidas de flexibilidad laboral, (…) de horario”.

Ante la pregunta de si se podrían mezclar ambos proyectos, dijo: “Obvio que sí pues, por supuesto. Eso es lo que hemos dicho nosotros. Si vamos a reducir la jornada preocupemosnos de que haya adaptabilidad y flexibilidad laboral para que el trabajador no solamente gane una hora menos de trabajo al día, sino que más días de descanso”.

Consultado sobre si se puede hacer una fusión entre ambos proyectos, pidiendo a Vallejo recoger la flexibilidad a cambio de ceder en la rebaja de 41 a 40 horas, Monckeberg respondió: “no tenemos ningún inconveniente y hemos promovido, con claridad, que nosotros sí podemos rebajar la jornada de trabajo en Chile. Pero fundamental a eso es que mejoremos la productividad”. “Y el factor principal que mejora la productividad en todos los países que han rebajado la jornada, mire lo que le voy a decir… Todos, no hay un país en el mundo que haya rebajado la jornada, ni los más desarrollados, manteniendo la rigidez de la jornada laboral”.

-Exactamente. Reduzcamos la jornada, pero de la mano de flexibilidad de horario que mejora la calidad del trabajador, que es más compatible con los ciclos productivos de la empresa, que reconoce que la realidad de la pyme no es la misma de la empresa grande. Si se hacen las dos cosas de la mano, por supuesto que hay puntos de acuerdo.

“El problema del proyecto de la diputada Vallejo es que reduce la jornada pero mantiene toda la rigidez, en eso creemos que le hace daño a muchas empresas. Pero si ud. reduce la jornada de trabajo pero introduce elementos que mejoren la productividad, por ejemplo la flexibilidad laboral, que mejore la productividad de las pymes y la calidad de vida del trabajador, por supuesto que hay un punto de encuentro”, agregó.

“Estamos dispuestos a conversar con todos los puntos a favor y los problemas, (…) le quiero decir que nosotros estamos pensando ni siquiera en las encuestas, estamos pensando en el bien de Chile”, recalcó. “Estoy convencido que para una pymes si le baja bruscamente y no le da medidas de adaptabilidad, la va a golpear muy duro y no al dueño, a los trabajadores“.

“Creemos que sí se puede reducir la jornada, de hecho nuestro proyecto la reduce. Si el punto aquí es hacer una reducción de jornada sin perjudicar al trabajador, sin afectar sus ingresos, mejorando la productividad”, señaló recordando las malas cifra de Chile en este último aspecto.

Finalmente, el ministro remató: “Ojalá que se produzca ese acuerdo (entre ambos proyectos), lo estoy impulsando, porque esa mixtura es lo que es nuestro proyecto. Es reducción de jornada con flexibilidad laboral. Así que si se produce un escenario de acuerdo bienvenido por los trabajadores, bienvenido por Chile, bienvenido por todos”.