Ministerio de la Mujer lanza plataforma que busca visibilizar la presencia de mujeres en los directorios

Una plataforma de registro de mujeres que tienen cargos en directorios fue lanzada hoy por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, la herramienta permite que por primera vez las propias mujeres que cumplen con los requisitos exigidos, de forma individual, se inscriban.

El objetivo de la página “Registro de Mujeres para Directorios”, tiene como objetivo aumentar la participación de mujeres en cargos de alta responsabilidad y visibilizar a mujeres disponibles para ejercer estos cargos.

La subsecretaria de la cartera, Carolina Cuevas, comentó que “con este registro y la plataforma online buscamos ampliar el espectro de mujeres que pueden ser parte de directorios, para que nunca más se diga en nuestro país que no hay mujeres dispuestas y calificadas para asumir cargos de alta responsabilidad”.

La autoridad también agregó que “el hecho de que una mujer sea parte de este registro, no implica necesariamente obtener un puesto asegurado a un directorio o cargo de alta responsabilidad. Lo que estamos haciendo con este registro es únicamente visibilizar y poner a mujeres preparadas y disponibles para estos cargos, para que nunca sea una excusa decir que no existen mujeres aptas para este tipo de desafíos”.

Por su parte, el director nacional del Servicio Civil, Alejandro Weber dijo al respecto que “con esta iniciativa vamos a enriquecer el desarrollo de las empresas, vamos a generar más empleos, avanzar hacia el desarrollo integral y las mujeres no se pueden quedar atrás. Hoy la cancha no está pareja y con este Registro de Mujeres queremos empezar a nivelarla”.

En relación a la situación actual, la directora de la Bolsa de Santiago, Jeanette Von Wolffersdorff, señaló que “uno de los principales argumentos para no postular mujeres a cargos directivos, es que no hay mujeres disponibles o capacitadas. Este nuevo registro del Ministerio de la Mujer es la respuesta a ello: ¡Sí hay mujeres dispuestas y competentes para aportar en el desarrollo y en la dirección de las empresas! Mostrar a las candidatas no sólo según títulos, sino también según sus experiencias y habilidades, de forma acreditada, quedará como desafío para el futuro”.

La creación de este sitio web, que desde hoy se encuentra en funcionamiento para ser consultada, cuenta con 339 mujeres inscritas que cumplen con los criterios establecidos, entre los cuales están: formación académica en universidad o instituto profesional; experiencia profesional de por lo menos 10 años y posicionamiento relevante de liderazgo en el sector privado y/o sector público, entre otros.

Cabe señalar que “Registro de Mujeres para Directorios”, tuvo tres etapas, la primera consistió en levantamiento de información sobre actuales directoras de empresas SEP y empresas que reportan a la CMF; la segunda, en un trabajo en conjunto con las principales empresas headhunters del país y el Servicio Civil para establecer los criterios para la inscripción ;y la tercera que habilita el sitio web www.minmujeryeg.gob.cl/registro_mujeres