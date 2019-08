Senadora van Rysselberghe calificó a proyecto que busca rebajar jornada laboral de "absolutamente inconstitucional" 12:44 En relación a la propuesta del gobierno, la legisladora comentó estar de acuerdo con la flexibilidad horaria.

La senadora Jacqueline van Rysselberghe en relación al proyecto que busca rebajar la jornada laboral a 40 horas semanales presentado por el Partido Comunista comentó en el programa Estado Nacional de TVN: "No quiero ponerle populista porque me van a retar, pero al menos irresponsable. Porque el proyecto del Partido Comunista es absolutamente inconstitucional".



La ex presidenta de la UDI también dijo que "no puede el parlamento estar generando leyes que erogan gastos fiscal. Es decir, que se gasta plata del fisco, sin la autorización del fisco. Eso es inconstitucional por donde tu lo mires".



Con respecto a la propuesta del gobierno, la legisladora opinó que "yo creo que se le debió haber puesto urgencia mucho antes porque el proyecto del Gobierno es bueno que lo hagan en tres meses. Encuentro que está bien que haya flexibilidad horaria, eso es lo moderno".





