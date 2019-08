Senador Insulza no descarta alianza con el Frente Amplio para próximas elecciones 17:01 El ex ministro comentó que había dicho que "quería estar en la primaria, no que quería ser Presidente del 2021".

El senador del Partido Socialista (PS), José Miguel Insulza, comentó en el programa Mesa Central de Canal 13: “Con el Frente Amplio podemos hacer muchas cosas juntos, el futuro dirá, pero lo que no puede hacer una fuerza es estar pidiéndole al otro que por favor se junten con él”.



En relación a una eventual alianza con la colectividad en las próximas elecciones, el parlamentario agregó: “Si ellos quieren, claro”.



En el espacio televisivo, el legislador explicó que puede aceptar alianzas con diversos sectores de la oposición en la búsqueda para transformarse en un candidato presidencial apoyado ampliamente y refiriéndose a las tensiones existentes señaló:“Yo soy bueno para los momentos difíciles y este es un momento difícil para la centro-izquierda o los social-demócratas”



El ex ministro también aclaró: "yo dije que quería estar en la primaria, no que quería ser el Presidente del 2021, primero es la primaria".



Sobre las críticas a la oposición, asegura que “dice mucho por la falta de opciones que presenta la centro-izquierda” y que, en ese sentido, “la elección de las municipales y de gobernadores son un momento crucial en la oposición”.





Tendencia en Facebook