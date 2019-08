Amaya Forch habló sobre su ruptura con Amaro Gómez - Pablos: "No me lo esperaba"

Uno de los invitados, el periodista Karim Butte le preguntó cómo fue ese proceso y si le costó. “Sí, obviamente me costó. Lo que me costó fue desprenderme de la ilusión o de la vida que yo tenía proyectada y armada”, respondió Amaya. “Abrupto todo”, dijo, reconociendo que “sí, no me lo esperaba para nada”, contó.

Además, agregó que otro de los puntos que debió superar fue “tener que desprenderme de eso y hacer un trabajo para entender que eso ya no iba a existir, eso me costó. Por otro lado, lo agradezco tanto, porque qué lata tener la vida tan planificada”.