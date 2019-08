Martorell autocrítica: “Si uno quiere anunciar una política transversal pareciera que funciona más si uno convoca en Las Condes que en La Pintana”

“Es primera vez que voy a la comuna de Las Condes a hacer una pauta, segundo, porque esa pauta se hizo principalmente para dar a conocer las medidas a nivel de Región Metropolitana. Todo lo que comenté en ese minuto era el impacto que iba a generar en la Región Metropolitana este tipo de delitos que se repiten en todas las comunas”, señaló esta mañana la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, sobre el anuncio realizado ayer junto al edil de Las Condes, Joaquín Lavín, por la instalación de pórticos de seguridad en la Región Metropolitana para leer las patentes. La pauta de prensa generó varias reacciones y se cuestionó que no hubiera reaccionado de la misma forma la semana pasada, tras el tiroteo que dejó cinco muertos en Puente Alto.

“En el caso de Puente Alto en particular, ya he conversado con el alcalde muchísimo (…) el alcalde sabe que en los próximos días vamos a hacer un anuncio que es único en su comuna”, dijo en entrevista en Radio Universo. “A veces la gente con justa razón dice por qué esto se muestra en Las Condes y no en Puente Alto, yo estoy permanentemente en todas las comunas de la Región Metropolitana y de Chile, y tenemos un plan con el municipio”.

“No lo miré desde la perspectiva política cuando lo hicimos”, agregó. “Me pidieron los medios que pudiéramos hacer un móvil y de hecho ahí hay una autocrítica… así como a nosotros nos preguntan ¿por qué ustedes van a Las Condes? Bueno, los medios también tienen más interés en Las Condes y eso es algo real. Y si uno quiere anunciar una política transversal a veces pareciera que funciona más si uno convoca un punto de prensa en Las Condes que si lo hace en La Pintana. Eso es lo que me ha tocado ver”.

“La cantidad de medios que llamaron pidiendo información del video (del robo) en Manquehue y poder hacer móviles y puntos de prensa no lo había visto en otras situaciones de la RM. Entonces, lo que hicimos fue ir a hacerlo en el lugar que es lo que estaban pidiendo muchos medios para hacer móviles. Y yo misma le pregunté al alcalde (Lavín), habíamos hablado antes para saber qué medidas estaba tomando, él ya lo había anunciado, entonces le conté que iba a hacer este punto, si me quería acompañar y él me acompañó”, comentó. “Quiero decir que siempre lo hacemos en otros lados, es primer vez en Las Condes y me sorprendió la convocatoria que tuvo. Pero sin embargo creo que no es crítica, es autocrítica a todos desde la perspectiva de ser todos capaces de mostrar todas las realidades. (…) La de Las Condes es una situación bastante excepcional en relación al país”.

Martorell también se refirió al aumento de la violencia en los delitos y lo vinculó al porte de armas. “Hemos tenido disminución de delitos según la encuesto Eunusc, pero la sensación de temor que uno ve es que aumentan. ¿Por qué? Porque estamos vendo un nivel de violencia, de audacia de parte de los delincuentes, que no estábamos acostumbrado a ver”.

“Tenemos una mayor utilización de armas, principalmente en el robo con intimidación. Entonces es sumamente importante para dar más seguridad que todos como Estado nos pongamos de acuerdo y avancemos en aquellas normativas que son relevantes para dar seguridad a las personas. La ley de control de armas es sumamente importante. (…) Necesitamos dar un golpe fuerte en cuanto al control de las armas”, sentenció.

“Creo que el acceso a las armas ya se convirtió en algo sumamente fácil, entonces más allá del entrenamiento, el acceso que se tiene a portar armas es muy fácil y no puede ser fácil portar armas porque eso se traduce en una inseguridad y una posibilidad de amedrentamiento, y en delitos más violentos”, recalcó. “Hoy día el que quiere conseguir un arma va y la compra. Se han hecho reportajes como en las mismas armerías se les dice vaya a este siquiatra que le va a dar este certificado y ni siquiera hay una consulta con el siquiatra”.

Enfatizó que el registro lo tiene el Ministerio de Defensa pero que carabineros fiscaliza y con restricciones horarias. Pidió que la PDI se sume a la fiscalización y que urge mejorar la certificación y la capacidad técnica y psicológica de los portadores de forma constante. Apuntó al proyecto de ley presentado pro La Moneda, el que contempla un examen técnico, al arma y un examen psiquiátrico. “Y hacer de manera permanente al arma una revisión técnica y uno demostrar que está en condiciones de disparar y además en condiciones psicológicas”.