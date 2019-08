Ernesto Valverde: "Arturo Vidal es nuestro y cuento con él. Veremos que sucede"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, afirmó este jueves contar con el mediocampista Arturo Vidal para la temporada 2019-2020, pese a los rumores que dan al chileno como parte de la operación con el PSG para que Neymar regrese al cuadro culé.

El diario español Mundo Deportivo reveló hoy que el ‘King’ formaría parte del trueque entre el cuadro culé y el popular club francés para conseguir los servicios del delantero brasileño, ya que los blaugranas no están en condiciones de pagar los 300 millones de euros que cuesta su carta.

Consultado por la posibilidad que Vidal deje la tienda blaugrana y recale en el PSG, Valverde declaró brevemente en rueda de prensa que "Arturo Vidal es nuestro y cuento con él. Ya veremos que sucede, digo lo mismo de las posibles llegadas".

Frente a la opción que vuelva Neymar, el estratega del equipo catalán indicó que “yo estoy al margen de todas estas cuestiones. Me centro en el equipo y los jugadores que tengo para afrontar este partido. No pienso en jugadores de otros equipos. Neymar es del PSG y ya veremos qué es lo que ocurre, pero no puedo decir nada sobre eso".

"No estoy pensando en ello. Estoy pensando en el partido (con Athletic) y en preparar el partido con los jugadores que tengo. No que vaya a venir algún jugador más", agregó.

Barcelona se estrenará en la liga española este viernes frente al Athletic de Bilbao, en duelo a jugarse a las 15:00 horas de Chile en el Estadio San Mamés.