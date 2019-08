Alcalde Codina respondió a Martorell por pauta con Lavín: “No puede ser que sea la prensa la que termine imponiéndonos agenda”

Germán Codina, alcalde de Puente Alto, respondió a la subsecretaría de Prevención del Delito Katherine Martorell, por la polémica tras la cuestionada conferencia de prensa que ella realizó en Las Condes junto al alcalde Joaquín Lavín y que provocó críticas desde diversos sectores, incluido Codina, por el clasismo que -acusa- existe en la forma de enfrentar la seguridad ciudadana.

El miércoles, Martorell explicó por qué anunció los pórticos para leer patentes junto al edil UDI: “No lo miré desde la perspectiva política cuando lo hicimos. (…) Me pidieron los medios que pudiéramos hacer un móvil y de hecho ahí hay una autocrítica… así como a nosotros nos preguntan ¿por qué ustedes van a Las Condes? Bueno, los medios también tienen más interés en Las Condes y eso es algo real. Y si uno quiere anunciar una política transversal a veces pareciera que funciona más si uno convoca un punto de prensa en Las Condes que si lo hace en La Pintana. Eso es lo que me ha tocado ver”.

Hoy fue el turno de Codina de responder en Radio Universo: “No me creo con superioridad moral para decirle a otros lo que tienen que hacer (…) en ese caso en particular y entendiendo que la subsecretaria sí tiene que estar en todo el territorio nacional porque es un cargo nacional, si la prensa trata de imponer un tema o si alguien nos trata de imponer tema, uno tiene que decir señores yo pongo el timón para aquél lado y yo voy para allá y si les gusta les gusta, y si no les gusta también. Pero no puede ser que sea la prensa la que termine imponiéndonos agenda”.

“Pero también entiendo”, siguió. “Y he tratado de ser súper ecuánime en las declaraciones, porque uno ve que las autoridades de turno, diputado, alcalde, senador, aprovechan de tirar piedras como loco y los problemas de fondo no se analizan y no se ven las oportunidades de cambio frente a hechos (tiroteo) como lo que ocurrió en Puente Alto”.

“Tenemos dos oportunidades, nos ponemos todos a llorar (…) o dices señores hagamos el cambio que hay que hacer. Estamos en un punto de inflexión histórico para Chile. Si esto, en lugar de haber pasado en una comuna periférica de Santiago hubiera pasado en el centro de la capital o en un sector más acomodado, hoy día estaríamos con un gran cónclave, con una cumbre de la seguridad, definiendo cambios al corto plazo, estableciendo prioridades… y eso es lo que yo he reclamado”, agregó. “Algunos se suman pero también tratan de pegarle el cachamán al gobierno de turno y ahí hay un error. Lo que estoy tratando de que se visibilice es algo que ha estado en el modus operandi de gobierno tras gobierno. (…) Se hizo una ley centralista (…) Estamos hablando de un centralismo que está ahogando incluso la lucha contra la delincuencia. Cuando terminó el gobierno de la Presidenta Bachelet mataron los fondos Comunales de Seguridad (…) se cortan esos fondos, pero después no se reponen”.

En la misma línea, aseguró que “los asesores se equivocaron. Los de él (Lavín) y de ella (Martorell) se equivocan. Si uno ve el discurso de Lavín en el último tiempo, él ha construido la idea incluso hasta de cierta integración social con el proyecto inmobiliario, entonces cuando no se visualiza eso y se lo expone en una pauta de este tipo. En definitiva se lo vuelve a abanderar con una situación de un sector”.

“Yo puse un tema en la mesa y se han ido sumando muchos alcaldes. Esto compartido por la ciudadanía. Pero lo que quiero decir es: no quiero caer en la guerrilla simple de la declaración contra la subsecretaria o contra la autoridad de turno o los colegas que algunos se suben por el chorro, hay de todo aquí. Lo que quiero remarcar es que tiene que haber proceso descentralizador, (…) terminemos y es verdad que hay clasismo en ciertas decisiones. Hay ejemplos para tirar para arriba”, agregó.

Para ejemplificar este clasismo, Codina mencionó que la Línea 1 en su inicio fue hacia Las Condes y mencionó que ya es hora que Lo Barnechea aporte un 5% más al Fondo Común Municipal de sus contribuciones, tal como lo hacen Las Condes, Providencia, Santiago y Vitacura. “Lo Barnechea no puede seguir pagando como cuando el 80% era Cerro 18 si hoy el 80% de Lo Barnechea es La Dehesa. Por qué no aportan más para que lleguen más recursos a todas esas comunas de la periferia. Se tienen que hacer estos cambios”.

Codina dijo que ojalá el Ministro de Interior informe esta semana si van “a hacer o no lo que estoy pidiendo, que es una cumbre por la seguridad y donde nos sentemos y digamos señores pongámosle el cascabel al gato. Lo que pasó demuestra que la delincuencia perdió el miedo, y hay armas de alto calibre dando vueltas, eso hay que terminarlo de una vez por todas”.

“Cuando comienza el gobierno no se equivoca Katherine Martorell cuando dice no me dejaron plata en la cuenta. El tema es que cuando ya mandas el presupuesto para el año siguiente, si realmente te interesa ese tema dices voy a agregarle recursos y lo voy a mandar como presupuesto para que el año siguiente se pueda seguir avanzando en esos temas”, dijo Codina sobre la continuidad del plan. “Fue un error que la Presidenta Bachelet en su periodo matara este programa pero también es un error que en este gobierno del Presidente Piñera ya haya pasado más de un año y todavía no se repongan los fonos. No hago un ataque político al gobierno ni tampoco al de la